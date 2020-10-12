Her çalışana 1103 TL ödeme yapılacak… Bakanlıktan beklenen müjde geldi! KÇÖ uzatıldı mı?

KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusuna işçiler yanıt arıyor. 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile bu zamana kadar başvuru yapan KÇÖ ödeneği almak isteyenler ile nakdi destek ücretine başvuran iş yeri ile işletmeler de yardımlardan faydalanacak sigortalıların normal çalışma düzenine geçmiş olması ile beraber yardımları almak için hak kazandılar. Bu süreçlerde pandemi koşulları ile beraber ekonomik durumlarına göre ödemeler 31 aralık 2020 tarihine kadar da devam edecek. 1103 işçi için de mahsuplaşma yapılacak olduğu açıklandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte ilgili son dakika haberleri....
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
• Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
Normalleşme desteğinden 159 bin işveren ile 1,2 milyon çalışan faydalandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 159 bine yakın işveren ile 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağlandığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteği "Normalleşme Desteği" adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini belirtti. Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Selçuk, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık." bilgisini paylaştı.
Selçuk, 950 milyon lirayı bulan prim mahsuplaşma tutarının işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceği prim tutarlarından mahsup edileceğine işaret ederek, desteğe ilişkin şunları kaydetti:
"Bu kapsamda kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız."
BAŞVURULAR E-SGK ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Normalleşme Desteği'nden yararlanılabilmesi için iş yerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, "Normalleşme Desteği'ne başvuru yapmak isteyen iş yerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.
Destekten yararlanma kapsamına giren çalışanlara ilişkin kontrollerin sistem tarafından elektronik ortamda yapıldığını bildiren Selçuk, işlemin onaylanması durumunda bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek duyulmadığını anımsattı.
DESTEK 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK
Normalleşme Desteği'nden 1 Temmuz 2020'ye kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne veya Nakdi Ücret Desteği'ne başvuran iş yerlerindeki bu destekten faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek, 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek.
Normal çalışma düzenine geçen çalışan, Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar hesaplanacak. İşverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden azami olarak 1103 lira mahsuplaşma yapılacak.
PRİM DESTEĞİ NEDİR?
Korona virüsü salgını sonrasında geçiş yapılan normalleşme süreciyle birlikte, yeni ekonomi planlamaları da görüşülmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yeni istihdam kalkanı paketini kamuoyuna duyurdu.
Söz konusu pakete göre normalleşme sürecinde ekonomik olarak yeni düzenlemeler yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağının süresi uzatılırken; kısa çalışma ödeneği ödemelerinin devam ettirileceği belirtildi. Fakat bu kez bu uygulamada değişiklik yapılacak; kısa çalışma ödeneği artık "normalleşme desteği" veya diğer ismiyle "prim desteği" adı altında verilecek.