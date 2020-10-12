İtalyan Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği modeli Omologata'yı tanıttı. Tek bir müşteri için tasarlanan Omologato, günlük kullanımdaki sportif yapısıyla olduğu kadar, pist kullanımıyla da öne çıkıyor. Omologata, markanın önden motorlu V12 platformu üzerine geliştirildi. Modelin oluşmasında ilk olarak 812 Superfast temel alındı ve ön cam ile farlar hariç tüm gövdede değişiklikler yapılarak nihai tasarımına ulaşıldı. Aerodinamik gövdenin şekillenmesinde Ferrari'nin karakteristik ögeleri korundu ve keskin detaylarla sportif tasarım güçlendirildi. Aracın tasarımı, özel bir kırmızı gövde rengi olan üç katmanlı Rosso Magma ve karbon yüzeyler ile tamamlandı. Omologata'nın iç mekanında; deri ve Jeans Aunde kumaş karışımı 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuklar, siyah renk ile zıtlık oluşturarak yer alıyor.