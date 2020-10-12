Bakanlıktan beklenen müjde geldi! Her çalışana 1103 TL ödeme yapılacak… KÇÖ uzatıldı mı?

Normalleşme desteğinden 159 bin işveren ile 1,2 milyon çalışan faydalandı



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 159 bine yakın işveren ile 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteği "Normalleşme Desteği" adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini belirtti. Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Selçuk, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık." bilgisini paylaştı.

Selçuk, 950 milyon lirayı bulan prim mahsuplaşma tutarının işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceği prim tutarlarından mahsup edileceğine işaret ederek, desteğe ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız."