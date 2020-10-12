4D'li taşeronda maaş detayları gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda işçilerin yüzdelik dilimlerinin ödeneceğine yer verildi. Öte yandan Taşeron işçiler için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yetkili sendika arasında yapılacak görüşmelerinde 31 Ekim tarihi öne çıkıyor. Görüşmelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor. Taşeron işçilerin 2020 TİS ile elde edecekleri ilk kazanım maaş zammı. Yeni dönem için basında çok sayıda iddia yer alsa da en kuvvetli olanı yüzde 15. İşte ilgili son dakika haberleri....
900 BİN İŞÇİ İÇİN BU TARİH OLDUKÇA KRİTİK!
2020 TİS görüşmelerinde en kritik tarih 31 Ekim. 4/D personellerine KHK ile kadroya alınma sürecinde sağlanan mali ve sosyal hakların geçerliliği bu tarihe kadar devam edecek. Bu tarih sonrasında yeni dönem başlıyor.
TAŞERON İŞÇİYE YÜZDELİK DİLİMLERLE İLGİLİ SÖZ KONUSU YAZI İSE BU ŞEKİLDE
İlgi yazıda: Öz Büro İş Sendikasının Bakanlığımız bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan üyelere ait ücretlerin kendilerine verilmiş olan yüzdelik dilimlerinin 2018 yılındaki asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edildiği ve eksik ödenen tutarlar için bakanlığımız aleyhine dava açıldığı belirtilerek; üyelere 1/12019 tarihinden itibaren eksik ödenen ücretlerinin yeniden hesaplanarak ödenmesi istenmektedir. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin yazı ilgisi nedeniyle yazımız ekinde gönderilmektedir.
Öz Büro İş sendikası genel başkanlığının, bakanlığımız bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan üyelerinin ücretlerinin , kadroya geçirildikleri 2/4/2018 tarihinden önceki ihale şartlanmeleri uyarınca asgari ücretin belli bir oranda fazlası olarak belirlendiği üyelerinin kadroya geçirildikten sonra 2018 yılının sonuna kadar ihale şartlanmeleri ile kendilerine verilmiş olan yüzdelik dilimlerinin ücretlerine yansıtılarak ödenmeye devam edildiği, ancak 2019 yılında belirlenen asgari ücret dikkate alınmayarak ihale sözleşmelerinde yer alan yüzdelik dilimlerinin 2018 yılındaki asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edildiği. Üyelerinin ücretlerinin eksik ödenmesi nedeniyle bakanlığımız aleyhine Ankara 44. İş Mahkemesinde 2019/651 esas sayılı dosyası ile bakiye ücret, ilave tediye ve ikramiye alacağı konularında dava açıldığı, 10/7/2020 tarihinde karara bağlandığı ve davanın kabulüne karar verildiği,
;Açılan davaların emsal niteliğinde olduğu, söz konusu ücret alacaklarının mahkemeye intikal etmesi halinde ücret alacağı yanında mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerinin de bakanlığımıza yükleneceği, bu durumun yüklü miktarda kamu zararının oluşmasına neden olacağı,
Tüm nu nedenlerle, ü,yelerinin 1/1/2019 tarihinden itibaren eksik ödenmekte olan ücretlerinin yeniden hesaplanarak ödenmesi, aksi halde yasal yollara başvurulacağı konusundaki ilgide kayıtlı yazısı ilgisi nedeniyle ilişkide gönderilmektedir. "
TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarının KHK ile kadroya alınma sürecinde düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerde asgari ücretten daha yüksek ücret alan işçiler kadroya geçtikten sonra asgari ücretten maaş almaya başladılar.
Bu maaş düzenlemesinin ardından bazı taşeron işçiler bu düzenlemenin iptali için dava açtılar ve bu davayı kazandılar. Bu kapsamda taşeron işçilere kadro sürecinden sonra yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmış oldu.
EĞER DÜZENLEME KABUL EDİLİRSE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkeme kararının olması bu alanda tüm işçiler için düzenleme talebini gündeme getirdi.
Önümüzdeki günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taşeron işçi yetkili sendikasının yapacağı görüşmelerde bu düzenleme talebinin gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer bakanlık ile sendika anlaşırsa yüzdelik dilim tüm işçiler için uygulanacak.
Burada önemli olan nokta kadroya alınmadan önceki maaş tutarı. Örneğin o dönem işçiler asgari ücretten yüzde 10 daha fazla maaş alıyorlarsa, bu oran kadroya alınmadan sonraki süreç için hesaplanacak. Yapılan hesaplama sonrasında o maaş üzerinden diğer zam oranları eklenecek. Bu formül ile yeni maaş oranı bulunmuş olacak.