Ödeme Detayları ve Destek Miktarı

Devlet tarafından sağlanan destek miktarı ödeme süresine göre değişiyor. En az birikim yapma süresi 3 yıl en fazla 5 yıl. Birikim süresine göre oluşan destek tablosu şu şekilde;

Çeyiz Hesabında 36 aydan 47 aya kadar birikim yapanlar, yapılan birikim tutarının yüzde 20'si destek alırlar. Bu süre için en fazla destek miktarı 6 bin 500 TL: Eğer süre 47 ay ile 59 ay arasında olursa destek tutarı yüzde 22'ye çıkar ve en fazla ödeme tutarı 7 bin 500 TL olur. Çeyiz hesabında 60 ay veya daha fazla birikim yaparsanız destek miktarı 9 bin TL'ye ulaşır.

Başvuru Şartları

Devletin, Çeyiz Hesabı ile sağladığı yardım parasını almak için başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük 27 yaşından küçük olması şartı bulunuyor. Bunun yanında hesabın en geç 24 yaşında açılmış olması şartı var.

Maaşa göre değişiyor

Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin