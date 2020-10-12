Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğrencilere Ücretsiz Tablet Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'daki Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunu ziyaret etti. Burada yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tabletlerin dağıtımının bu haftadan itibaren başlayacağını ve peyderpeyi süreceğini söyledi.

Bakan Selçuk, köy okullarının açılışının sevinci içerisinde olduklarını belirterek, okulların açılışıyla ilgili il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının gayretlerine teşekkür etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımına dair de konuşan Milli Eğitim Bakanı, "Önemli bir ihtiyacımız tablet ihtiyacı, bu ihtiyacı büyük oranda EBA televizyonu tarafından karşılanıyor. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpeyi devam edecek." dedi.