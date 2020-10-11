27 GÜN PRİM YATIRACAKLAR

Sanatçılar, şoförler ve orman işçileri , kendi primlerini kendileri yatırıyor. 27 gün prim ödemesi yapılır ve 30 gün yatırılmış sayılır. Bu kapsamda Orman işçisi 913, şoförler ve sanatçılar ise 860 TL ödeme yapacak ve 30 gün prim ödemiş sayılacaklar. İşsiz kaldıklarında maaş almak amacıyla prim ödemek isteyenler 2020'de aylık toplam 941 lira prim ödeyebilir. Tarım sigortalıların primi ise 478 lira.

İSTEĞE GÖRE SİGORTALILAR

İsteğe göre sigortalı olan Bağ Kur 'lular ise aylık 941 TL ödeme yapacak.

İŞSİZLERE GSS PRİMİ

Sigortası olmayanlar ise GSS 'ye tabi oluyor. Otomatik olarak GSS 'ye dahil edilen bu vatandaşlar ayda 88.29 TL prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.