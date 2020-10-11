ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim! ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim birbirinden güzel fırsatları vatandaşlara sunuyor. Her hafta heyecanla beklenen ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Kulaklıktan battaniyeye, terlikten temizlik ürünlerine kadar birçok seçeneği uygun fiyata alabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu 10-13 Ekim haberimizde yer alıyor, inceleyerek markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz

ŞOK 10-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kablolu Kulaklık

• 3,5 mm Jak girişi

• 1,2 mt kablo uzunluğu

• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma