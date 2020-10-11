Muhtaç ailelere evde yaşayan kişi sayısına göre maddi destek verilecek. Ödenekler PTT aracılığı ile alınacak. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi de elektrik tüketim desteği. Elektrik yardımı başvuruları için aileler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularını yapabilirler. Bunun için vatandaşlar öncelikle kendi ilçelerinde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeleri gerekiyor. Daha sonra buradan yazılı başvuru yapacak vatandaşlar için inceleme süreci başlıyor. İnceleme süreci sonrası onay çıkarsa yardım sağlanacak. Sosyal yardım ödemesi alabilecek vatandaşlar kimlerdir? İşte tüm gelişmeler ile ilgili son dakika haberleri…
ELEKTRİK YARDIM TUTARI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yardım tutarları hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı destek veriliyor. Destek tutarı 53 TL ile 106 TL arasında sağlanıyor.
ÖDEMELER PTT'DEN
Elektrik yardımı vatandaşlara para olarak ödenmiyor. Yardım alan vatandaşlar elektrik faturalarını PTT aracılığıyla ödüyorlar. Bu ödeme sırasında ise fatura tutarından yardım parası düşülüyor kalan fark vatandaş tarafından ödeniyor.
Elektrik tüketim destek kapsamında verilecek tutarlar hesaplamasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tabloları ve bağlı Mesken abone grubu için bedel ile vergilerin Mesken Haneler için uygulanan oranları çıkarılacak. Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına 60 ile 90 TL arasında değişeceğini söyleyen bakan Selçuk ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacağını söyledi. 1-2 kişi 75 kilowatsaat, 3 kişi 100 kilowatsaat,4 kişi 125 kilowatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovat saate kadar destek verilebilecek.
106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.
Başvuru İşlemleri
Elektrik yardımlarında başvurular doğrudan yapılmıyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım alan vatandaşlar arasından bu yardıma almaya hak kazanan haneleri gelir durumlarında göre kendisi belirliyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü başvurular için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
"Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir."
KİRA YARDIMI VAR MI?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
Kira yardımlarından yararlanmak için yardım talep edenlerin şahsi başvuruları esas alınmaktadır. Gerekli şartların taşınması ile birlikte başvuru evraklarıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca konutları riskli durumda olan kişiler de bu kira yardımlarından yararlanabilmektedir. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız yerel yönetimler ya da vakıflar aracılığı ile bulunan konutlara yerleştiriliyor ve kendilerinin kira masrafları karşılanıyor. Kira tutarları illere göre değişiklik göstermektedir.
Kira Yardımı Yapan Kurum ve Kuruluşlar
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.
KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olmaso durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.
YAKACAK YARDIMI NASIL YAPILIR?
Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar bu sosyal yardımdan yararlanmaktadırlar. Yılda bir defa verilen yakacak yardımını almak isteyenlerin hane içi kişi başı gelirleri aylık 701 TL'den az olmalıdır. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere asgari 500 kilogram olmak üzere kömür yardımı yapılmaktadır.
YAŞLILARA HER AY ÖDEME YAPILIYOR
Sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşların hayatlarını idame edebilmeleri için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde bulunmak, sosyal güvencesi olmamak ve kendisi ile eşinin ortalama aylık gelirinin 701 TL'den aşağıda olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 672 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.