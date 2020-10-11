Bir diğer internet kampanyası ise Vodafone tarafından sunuluyor. Sonbahar döneminde de sunulmaya başlanan bu internet kampanyasında müşteriler 10 GB hediye internet sahibi olabilirler. Bunun için müşterilerin yapmaları gereken bazı işlemler bulunuyor. Bu işlemler Vodafone Freezone kapsamında sağlanıyor. 10 GB hediye interneti alan müşteriler için kullanım süresi ise 3 ay.

Turkcell tarafından sağlanan bedava internet kampanyası ile müşteriler 1 GB ile 10 GB arasında bir paketine sahip olabilirler. Bu internet kullanımında önemli olan nokta, hediye internetin Turkcell BIP üzerinden sağlanıyor olması. Hediye bedava internet kazanmak isteyen müşteriler Turkcell BIP uygulamasında yer alan görevleri tamamlamak zorundalar.