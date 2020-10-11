Son yıllarda akıllı telefonların bir hayli artmış olması, vatandaşların internet kullanım miktarlarının da artmasına neden oldu. Neredeyse her işlemin internet ile yapılıyor olması hatlarında yer alan internetlerin yetersiz kalmasına neden oluyor. Pandemi sürecinde vatandaşlar artık sadece zorunlu ihtiyaçları için dışarıya çıkıyorlar. Bu kapsamda evde daha çok vakit geçiren vatandaşlar internet kullanımlarını da artırıyorlar. Bu dönemde daha fazla internet harcayanlar için firmalar ise yeni internet kampanyalarını devreye soktular. Bu çerçevede Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, Bimcell bedava internet kampanyalarının tamamını derledik.
BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI
Türk Telekom müşterilerine Eylül 2020 döneminde bedava internet sağlayan firmaların başında geliyor. Türk Telekom'un mobil uygulamasını telefonlarına indiren müşteriler bu uygulama üzerinden Sil Süpür Etkinliğine dahil oluyorlar. Belli bir süre için bedava internet, hediye SMS, konuşma hakkı sağlanan bu etkinlikle müşteriler 500 mb, 1 GB, 2 GB ve 4 GB gibi hediye internet paketlerinin yanında Türk Telekom ayrıca sadece sosyal medyada kullanım, sınırsız Whatsapp gibi özel internet hediyeleri de sağlıyor.
BIMCELL hattınızı tek seferde yapacağınız tüm 25 TL ve üzeri yükleme yapmanız durumudna 500 SMS ve ek olarak 1 GB hediye internet hakkı kazanabilirsiniz. Bunun dışında ödeme tutarı arttıkça hediye paketi de yükseliyor. 40 TL ve üzeri tek seferlik yüklemeler sonucunda 5 GB ve 500 SMS hediye ediliyor. BİMCell'e yeni geçiş yapmış kullanıcılar için ise 250 Dakika, 250 SMS ve 6 GB internet hediye edililiyor.
Bir diğer internet kampanyası ise Vodafone tarafından sunuluyor. Sonbahar döneminde de sunulmaya başlanan bu internet kampanyasında müşteriler 10 GB hediye internet sahibi olabilirler. Bunun için müşterilerin yapmaları gereken bazı işlemler bulunuyor. Bu işlemler Vodafone Freezone kapsamında sağlanıyor. 10 GB hediye interneti alan müşteriler için kullanım süresi ise 3 ay.
Turkcell tarafından sağlanan bedava internet kampanyası ile müşteriler 1 GB ile 10 GB arasında bir paketine sahip olabilirler. Bu internet kullanımında önemli olan nokta, hediye internetin Turkcell BIP üzerinden sağlanıyor olması. Hediye bedava internet kazanmak isteyen müşteriler Turkcell BIP uygulamasında yer alan görevleri tamamlamak zorundalar.
TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI İLE BÜYÜK FIRSAT!
Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.
TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!
Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
Uygulama üzerinden sunulan oyunları oynayarak tamamen ücretsiz bir şekilde cepten internet, sınırsız konuşma ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunuluyor. Ancak kampanyaya katılmak için mutlaka öncesinde Türk Telekom online işlemler üzerinden kayıt olmanız gerekiyor.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI EYLÜL 2020 İLE 15 GB BEDAVA İNTERNET
Abonelerine Vodafone Hediye Çarkı uygulaması üzerinden günlük 1 GB, 2 GB, 5 GB ve 10 GB hediye internet kazanma imkanı sunan Vodafone aynı zamanda uygulama linki üzerinden arkadaşını Vodafone abonesi olmak için davet eden kişilere de 15 GB bedava internet kazanma imkanı sunuyor.