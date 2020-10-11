Gözler orada! 40.000-50.000 TL hemen alın! 3 ay ödeme yok! 36 ay vadeli İşte alma ekranı

ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,24'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile.. İster bütçenizi yormayacak faiz oranlarından yararlanın isterseniz Turuncu Ekstra nakit iade avantajıyla rahat rahat ödemenin keyfini çıkarın. İNG Bank, devlet bankalarının başlattığı kredi kampanyalarında en dikkat çeken oranlarla kredi sağlayan özel bankalardan biri olmuştu. Müşterilerinin kredi risk puanlarına göre kredi imkanı sunan banka; yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerine düşük faizle, düşük kredi puanına sahip olan müşterilerine ise yüksek faizle kredi imkanı sundu.
İNG BANK KREDİ ÖZELLİKLERİ
İNG Bank, devlet bankalarının başlattığı kredi kampanyalarında en dikkat çeken oranlarla kredi sağlayan özel bankalardan biri olmuştu.
Müşterilerinin kredi risk puanlarına göre kredi imkanı sunan banka; yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerine düşük faizle, düşük kredi puanına sahip olan müşterilerine ise yüksek faizle kredi imkanı sundu. Bu şekilde kredi vermeye devam eden banka Ekim ayı kredi özellikleri belli oldu.
İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
T.C uyruklu kişiler için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport; yabancı uyruklu kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi
Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri
Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.
Ücretli çalışanlar:
Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı
Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri
Emekliler:
İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi
Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:
Son yıla ait vergi levhası fotokopisi
Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi
Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti
Firma ortağının vergi levhası
Çiftçiler:
Çiftçilik belgesi
*ING gerekliği gördüğü durumlarda ek belge ve teminat talep etme hakkına sahiptir.
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi nedir?
6 Ağustos 2019 itibariyle yeni ING İhtiyaç Kredisi kullanan müşteriler için, Turuncu Ekstra programına katılan ve ING Banka Kartı veya vadesiz hesaptan aylık 750 TL harcama koşulunu yerine getiren müşterilerin hesaplarına bir sonraki ay, bir önceki ayın anaparası ile "yürürlükteki sözleşmesinde yer alan faiz oranı" ile "Banka'nın belirlediği avantajlı faiz oranı" arasındaki farkın çarpımı ile hesaplanan faiz tutarı ve bu tutara ek olarak bu faiz farkına ilişkin vergiye denk gelen tutar, geri ödeme planındaki vade gününde Banka tarafından, kredinin bağlı olduğu vadesiz hesaba nakit olarak iade edilir.
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi'den yararlanabilmek için en fazla ne kadar kredi kullanabilirim?
Kampanya dahilinde nakit iade alınabilecek kredi anapara üst limiti 50.000 TL'dir. 50.000 TL'nin üstündeki ihtiyaç kredilerinde nakit iade hesaplaması, kalan anapara tutarı 50.000 TL'nin altına inene kadar 50.000 TL olarak değerlendirilir ve bu tutar üzerinden hesaplanarak nakit iade yapılır. (Örn: Kredi anaparası 75.000 TL olan bir müşteri, 50.000 TL anaparası varmış gibi iade alır.) İhtiyaç kredisinin erken kapanması durumunda, erken kapama tarihinden sonraki nakit iade haklarından vazgeçilmiş sayılır, yararlanılamaz.
750 TL harcamayı tamamlamazsam herhangi bir ceza öder miyim?
750 TL harcama gerçekleşmediğinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz. Ancak harcama koşulunun yerine getirilmediği ayın sonrasındaki ay için yeni nakit iade hakkı kazanılamaz.
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faizi arttığında, kredime yansıyan faiz de artar mı?
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kullandığınızda yansıyacak faiz oranı kredi vadesi boyunca değişmez. Kredi faiz oranlarının artması ya da düşmesi vadeniz boyunca yansıyan faiz oranınızı etkilemez.
Nakit iade nasıl hesaplanır?
Örn: Kredi anapara tutarı 10.000 TL, sözleşme faiz oranı %2, Turuncu Ekstra'lı avantajlı faiz oranı %1,70 olduğunda; faiz farkı tutarı 10.000 TL * (%2-%1,7) = 30 TL KKDF: 30 TL*%15= 4,5 TL BSMV: 30 TL*%5= 1,5 TL ödenecek toplam nakit tutarı: 30 TL + 4,5 TL + 1,5 TL = 36 TL
Sözleşmemdeki faiz oranı ile yansıyan faiz oranı neden farklı?
Müşterilerin yürürlükteki kredi sözleşmelerinde yer alan kredi akdi faiz ve gecikme faiz oranları değişmez. Turuncu Ekstra avantajlı faiz oranı, sadece Banka tarafından kampanya kapsamında iade edilecek nakit tutarın hesaplanmasında kullanılan bir gösterge faiz oranıdır. Banka, kampanya kapsamında, bu gösterge faiz oranını değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.
Nakit iade işlemi ne zaman ve nasıl yapılır?
Nakit iade işlemleri, geri ödeme planında yer alan vade günlerinde yapılır. Nakit iade işlemi, kredi taksitinin ödenmesinden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Müşterinin vade gününde, sözleşmesi ve kredi geri ödeme planında yer alan taksit tutarını ödeme sorumluluğu ortadan kalkmaz. Kampanya koşullarına uyan müşteriler için ödemeden bağımsız şekilde Banka, ilgili tutarı müşterinin kredi hesabına nakit olarak iade eder. Nakit iade edilen tutarlar, taksit günü kısmı tahsilat olarak kredi taksitine tahsil edilebilir. İade edilen nakit tutarlar, Banka tarafından geri alınmaz/alınması talep edilmez.
Ödeme planında hafta sonu ya da resmî tatiller sebebiyle vade günü bir sonraki aya kayan kredi taksitlerinde, taksitin vade gününün hafta sonu ya da resmî tatil olmasaydı denk geleceği ay baz alınır ve bu denk gelen ayın bir önceki ayı için Turuncu Ekstra kontrolleri sağlanarak, koşulu yerine getiren müşterilerin taksitlerinde nakit iade yapılır.
Taksit ödemelerimi erken yaptım, nakit iade alabilecek miyim?
Erken taksit ödemesi yaptığınızda nakit iadesi alabilirsiniz. Nakit iade işlemleri, geri ödeme planında yer alan vade günlerinde yapılır.
Ara ödeme veya erken kapama yaparsam nakit iade alabilir miyim?
Ara ödeme yapılması durumunda nakit iadesi hesaplamaları, oluşan yeni ödeme planındaki kredi, kalan anaparası üzerinden hesaplanır. Ara ödeme ve erken kapama yapılması durumunda ödenen tutar için herhangi bir nakit iadesi yapılmaz.
Ertelemeli kredi kullanırsam nakit iade alabilir miyim?
Ertelemeli kredi kullandığınızda kampanya koşullarını yerine getirirseniz, vade gününde nakit iade alabilirsiniz.
Her ay aldığım nakit iade farklı. Taksit tutarım neden sabit değil?
Nakit iade tutarı, bir önceki ayın anaparası ile "yürürlükteki sözleşmede yer alan faiz oranı" ile "Banka'nın belirlediği avantajlı faiz oranı" arasındaki farkın çarpımı ile hesaplanan faiz tutarı ve bu tutara ek olarak bu faiz farkına ilişkin vergiye denk gelen tutardır. Her ay kredi anapara tutarı değiştiği için alınan nakit iade tutarı farklı olur.
Ödeyeceğim taksit tutarını nereden öğrenebilirim?
Taksit tutarlarınızı ING Mobil'den öğrenebilirsiniz. Nakit iade almaya hak kazandıysanız taksit gününüzden bir gün önce ödeyeceğiniz taksit tutarı size kısa mesaj ile iletilir.