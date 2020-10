İşte Sabah Gazetesi yazarı Nurullah Gür'ün "Bak şu IMF'nin dediklerine" başlıklık yazısı

Kim derdi ki, bundan 20 yıl önce neredeyse bütün kamu müdahalelerine burun kıvıran IMF, kamu yatırımlarının önemine dair raporlar yayınlayacak. IMF'nin geç de olsa ekonominin gerçeklerini görmesi sevindirici. Darısı bizim liberallerin başına.

Uluslararası Para Fonu (IMF) önemli bir rapor yayınladı. Rapor, koronavirüsten dolayı beli bükülen küresel ekonominin toparlanması için kamu yatırımlarının gerekliliğine vurgu yapıyor. Belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde reel sektör yatırım yapmaya çekiniyor. Haliyle ekonominin dişlilerini yağlamak ve istihdam yaratmak için kamuya büyük görevler düşüyor. Raporun bulgularında, kamu yatırımlarında GSYH'nin yüzde 1'i kadarlık bir artışın iki yılın sonrasında büyümeyi yüzde 2.7, özel sektör yatırımlarını yüzde 10.1 ve istihdamı ise yüzde 1.2 arttıracağı tahmin ediliyor.

Yüksek belirsizlik dönemlerinde gerçekleştirilecek kamu yatırımlarının normal koşullara kıyasla ekonomik aktiviteyi arttırma noktasında beş kat daha etkin olabileceği hesap ediliyor. Her tip kamu yatırımından beklenen etki aynı değil. Geleneksel tarzdaki altyapı yatırımlarına ayrılacak her 1 milyon dolarlık kamu kaynağının 2 ila 8 arasında yeni istihdam yaratacağı hesaplanıyor. Ar-Ge, yeşil enerji ve verimli binalar gibi gelecek vaat eden alanlara yapılacak her 1 milyon dolarlık kamu yatırımının ise 5 ila 14 arasında yeni iş olanağı ortaya çıkarması bekleniyor.