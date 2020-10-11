Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Ekim ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz verdiği görüldü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kısa süre önce hem kredi faiz oranlarında hemde vadeli mevduat faiz oranlarında yenilemeye gittiler. Merkez Bankası'nın PPK kararı sonrasında faiz oranlarını yeniden belirleyen devlet bankaları sundukları oranlar ile müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.
ZİRAAT, HALKBANK VE VAKIFBANK'IN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Devlet bankalarının vadeli mevduat faiz oranlarında üç bankanın oranı da birbirinden farklı seviyede. En yüksek faiz oranı Vakıfbank tarafından uygulanırken devlet bankaları arasında en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda.
Bu kapsamda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 10.000 TL üzerinden 32 gün sonunda sağlanan getiri rakamları şu şekilde;
* Vakıfbank Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 11.75 - 10.000 TL'nin 32 gün sonunda sağladığı getiri tutarı 88 TL
* Ziraat Bankası Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 11.00 - 10.000 TL'nin 32 gün sonunda sağladığı getiri tutarı 82 TL
* Halkbank Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 9.75 - 10.000 TL'nin 32 gün sonunda sağladığı getiri tutarı 78 TL
* Fibabanka Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.00
* Vakıfbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.75
* HSBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.00
* Burgan Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.90
* İNG Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.50
* ICBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.45
* QNB Finansbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.30
NOT: Vadeli mevduat hesapları bankalar tarafından anlık olarak değiştirilebilmektedir
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.50 oranında getiri sağlıyor.
Faiz Oranları Arttı
Vadeli mevduat hesaplarında sağlanan bu oranlar son olarak Merkez Bankası'nın 200 baz faiz artırımı sonrasında yükseldi. Bankalar daha öncesinde en yüksek yüzde 12.00 ile yüzde 12.50 oranıyla vadeli mevduat getirisi sağlıyordu.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.