



Ülkemizde emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. Promosyon ve bayram ikramiyesi gibi ek gelir imkanları sağlanırken; taban aylık ödemeleri de önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarıldı. Artık emeklilere ek ödeme dahil bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Nisan'da hayata geçirilen bu düzenleme 650 bin emeklinin yüzünü güldürürken, tutarda önümüzdeki dönemde yeni bir artış daha yapılması bekleniyor.