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    • Ekonomi
    • 11.10.2020 Gazete
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    ye 2943 TL | En düşük , Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

    ve Bağ-Kur lerinde bu yıl bin 500 liraya çıkarılan taban aylıkta yeni artış beklentisi var. Talepler ise e eşitlenmesi yönünde. Peki, talepler hayata geçerse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne tutarda artış görülecek? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Ülkemizde emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. Promosyon ve bayram ikramiyesi gibi ek gelir imkanları sağlanırken; taban aylık ödemeleri de önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarıldı. Artık emeklilere ek ödeme dahil bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Nisan'da hayata geçirilen bu düzenleme 650 bin emeklinin yüzünü güldürürken, tutarda önümüzdeki dönemde yeni bir artış daha yapılması bekleniyor.




    DUL-YETİME DE ARTIŞ
    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, halen net 2 bin 324 lira brüt 2.943 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.



    Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 2943 TL | En düşük SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?