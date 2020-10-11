Emekliler yıllardır bekliyordu! 1200 TL maddi destek verilecek… Şartlar ve detaylar belli oldu!

TEB'in Yeni Promosyon Kampanyası

TEB'den emekli maaş promosyonu almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile sözleşme imzalayacaklar. Emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB bünyesinden almayı taahhüt edecek emeklilere ise banka maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacak.

* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL nakit promosyon 300 TL ek promosyon ile toplam 800 TL ödeme yapacak.

* TEB aylık maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan emeklilere 625 TL nakit promosyon 375 TL ek promosyon ile toplam 1000 TL ödeme yapacak.

* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 750 TL nakit promosyon 450 TL ek promosyon ile toplam 1200 TL ödeme yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

TEB emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen müşteriler herhangi bir TEB şubesinden başvurularını yapabilirler. Promosyon ödemelerinden faydalanmak için müşterilerin en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri isteniyor.