TEB'DEN EMEKLİLERE 1200 TL'YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ

TEB'den emekli maaş promosyonu almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile sözleşme imzalayacaklar. Emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB bünyesinden almayı taahhüt edecek emeklilere ise banka maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacak.

* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL nakit promosyon 300 TL ek promosyon ile toplam 800 TL ödeme yapacak.

* TEB aylık maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan emeklilere 625 TL nakit promosyon 375 TL ek promosyon ile toplam 1000 TL ödeme yapacak.

* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 750 TL nakit promosyon 450 TL ek promosyon ile toplam 1200 TL ödeme yapacak.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.