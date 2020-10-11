Devlet ihtiyacı olan kişilere 5000 ve 10.000 TL kadar ödeme yapıyor! Para yardımından kimler faydalanabilir?

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için devlet 10.000 liraya kadar ödeme yapıyor. Peki, bu ödemeyi kimler alabilecek? Bu ödeme de şartlar nelerdir bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm cevaplara sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Uzun yıllardır yürürlükte olmayan ödünç para yardımı bakanlık tarafından yapılan duyuruyla birlikte yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar koronavirüs salgının getirdiği maddi zorluklarla mücadele edebilmek için ödünç para yardımını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen ödünç para yardımı 10.000 TL olmak üzere sağlanıyor. Ancak diğer sosyal yardımlardan farklı olarak ödünç para yardımı alanların sonraki dönemde bu parayı geri ödemeleri gerekiyor.