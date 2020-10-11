Devlet ihtiyacı olan kişilere 10.000 TL kadar ödeme yapıyor! Para yardımından kimler faydalanabilir?

Vatandaşlarımıza onları mutlu edecek son dakika bir haberi elimize ulaştı! Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için devlet 10.000 liraya kadar ödeme yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ödünç para yardımı tıpkı kooperatif sistemi gibi işliyor. Ödünç para yardımında ihtiyaç sahibi kişilere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına maddi yardım sağlanıyor. Peki ödünç para yardımı nedir? Ödünç para yardımından kimler faydalanabilir? İşte ödünç para yardımı! Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir: