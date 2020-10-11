Çalışan çalışmayan herkese 711 TL yardım parası! Sevindirici haber hükümetten geldi!

Çalışan çalışmayan herkese 711 TL yardım parası vatandaşların koronavirüs sürecinde yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Yapılan sosyal yardımlardan biri, yaşlılık aylığı. 65 yaşını doldurmuş ve güvencesi olmayan vatandaşlar 672 TL tutarında maaş ödemesi yapılıyordu. Ancak Temmuz ayında gelen zamla birlikte ödemelere zam yapıldı ve 711,50 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar, bulundukları il ya da ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına nüfus cüzdanları ile başvuruda bulunabilirler. Kurumdan verilen başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra görevlilere verilmesi halinde, başvuru işlemleri tamamlanmış olur.
SOSYAL YARDIMLARA ZAM YAPILDI
Zamlı sosyal yardımları da açıklayan Bakan Selçuk, "Yaşlı ve engelli aylıklarına memur maaş katsayısı oranında zam yapıldı. Buna göre yaşlıkları 711 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylıkları 567 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlarımızın aylıkları da 851 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA OLDU
Evde Bakım Maaşı ile alakalı olarak da açıklama yapan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "18 yaş altı bakıma muhtaç engelli vatandaşlar için ödenen sosyal yardımı 567 TL'ye çıkardık. Ağır silikozis hastalığı bulunan vatandaşlarımıza verdiğimiz sosyal yardımı 1.562 TL'ye yükselttik. Toplam 535.805 engelli vatandaş için her ay evde bakım maaşı ödüyoruz. Evde Bakım Maaşı tutarını da 1.544 TL'ye yükselttik." dedi.
Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Gerekli koşulları sağlayan insanlar, yapılan yerinde inceleme sonucu kira ücreti alabilmektedir. Başvurular kaymakamlık ve valilikler bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ne yapılmaktadır.
Kira Yardımı Yapan Kuruluşlar
Maddi anlamda olumsuzluklar yaşayan ev halkının kira ücretlerinin karşılanması amacı ile birçok kurum ve kuruluş yönünden kira desteği verilmektedir. Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı müdürlükler kaymakamlıklar bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları belediyeler çevre ve şehircilik bakanlığı sivil toplum kuruluşları ve özel vakıflar ve dernekler.
Maddi Güvencesi Olmayan Ailelere Müjde!
Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede eğitim alan ihtiyaç sahibi ev halkına devletten yardım gecikmedi. Devlet pek çok olumsuzluk ile karşı karşıya geldiğimiz bu zamanda sosyal devlet anlayışı ile birlikte birçok destek de bulunuyor.
Ev Tamir Desteği
Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir. Kişiler aynı zamanda TC kimlik numarası ile dilekçe ve vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.
Aile Yardım Paketleri
Aile yardımları, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından verilen desteklerdir. Ek fonlar, Ramazan ve kurban Bayramı'ndan önce yılda iki kez Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) vakıflarına aktarılır.Konut yardımı, evlerinin bakımı ve onarımı için, ayni veya nakit olarak kurulamayan dikkatsiz ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşların yardımıdır. Bu yardım programı sayesinde, evlerini koruyamayan ve kötü koşullarda yaşayan vatandaşlar sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamı elde ediyorlar.
Yakacak Desteği
2003 yılından bu yana Türk kömür şirketleri tarafından sağlanan Kömür Syd vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için hane başına en az 500 kg yakıt yardımı dağıtılmıştır. Buna ek olarak, ülkemizin boş yeraltı kaynakları yoksul ailelere yönelik yakıt yardımı programı ile ekonomiye getirilmekte ve ulaşım sektörüne ve istihdama önemli bir katkı sağlanmaktadır.