1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HALEN DEVAM EDİYOR

E-Devlet platformu üzerinden T.C Kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen hafta içi günlerinde ve sınırlama olmaksızın haftasonlarında başvurular alınmaya devam ediyor. 3. faz 1000 TL sosyal yardımlar için siz de E-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.