EV EŞYASI YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ev eşyası yardımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlar. Yani vatandaşlar ev eşyası yardımı başvurularını buralardan yapacaklar. Başvurular için vatandaşlar öncelikle kendi bulundukları ilçelerdeki kaymakamlığa gidecekler. Burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaşacaklar. Bu vakıflar üzerinden dilekçe ile başvurularını yapacaklar.

YARDIM PARASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

5.000 TL olarak ödenen eşya yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan ve kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular yazılı ve bizzat yapılıyor.