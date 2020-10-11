A101 aktüel ürün kataloğu 10-16 Ekim! A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var?

A101 aktüel ürün kataloğu 10-16 Ekim yine dopdolu. Temel gıdadan atıştırmalıklara, meyvelerden suya, tuvalet kağıdından kişisel bakıma, bebek bezlerine kadar daha pek çok üründe uygun fiyat sunuluyor. Peki A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var? 10-16 Ekim tarihleri arasında ve stoklarla sınırlı ürünler sunulduğu için A101 aktüel ürün kataloğundan alışveriş yapacakların buna dikkat etmesi gerekiyor.