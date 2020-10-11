Belediyelere memur alımı için başvuru süreci 12 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Kimler Başvuru yapabilir? Nasıl başvuru yapılacak. Zabıta alımında istihdam sağlamak için belediyeler dönem dönem zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar, yayınlanan ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyor. Sözlü mülakattan yeterli puanı alan adayların, KPSS puanını da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz
Alım Yapacak Belediyeler Hangileri:
3 Belediye bünyesine toplamda 105 kişilik kadro ile Memur Alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarında yapılacak. Buna göre, Muğla Büyükşehir belediyesi 70 İtfaiye eri, Bafra Belediyesi 10 Zabıta Memuru ve Bodrum Belediyesi 25 Zabıta Memuru alımı yapılacak.
- Bodrum Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadro Dağılımı:
Bafra Belediyesi Kadro Dağılımı:
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Özel Başvuru Şartları:
Zabıta Memuru Alımı ve İtfaiye eri alımı için adaylardan özel olarak, KPSS, Yaş, Eğitim ve sürücü belgesi nitelikleri aranacak.
KPSS Şartı: 2018 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
Yaş Şartı: Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak.
Boy Şartı: Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.
Bunun dışında adaylardan Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi şartlar aranacak.
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2020
Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine göre olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır. Başvurusu olumlu geçen kişi/kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz. Onaylanan başvurularda, başvuru esnasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakattan geçtiğiniz zaman işe başlamış olursunuz.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Olarak Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan bilgi şu şekildedir; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."