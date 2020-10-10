ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu ürünleriyle hafta sonu birbirinden indirimli ürünler dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta Sinbo Dik Süpürge, Sinbo Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı, Lenovo Kablolu Kulaklık, Aprilla Led Işıklı Makyaj Aynası, Wellsoft TV Battaniyesi, Ace Ultra Çamaşır Suyu, Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ahşap Görünümlü 4'lü Askı ve Beehome Pratik Tablet Mop tercih edileceğe benziyor. İşte ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu indirimleri
ŞOK 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Kablolu Kulaklık
• 3,5 mm Jak girişi
• 1,2 mt kablo uzunluğu
• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma
Ahşap Görünümlü 4'lü Askı
• 360 derece dönebilir askı kancası
• Omuz ve pantolon askısı alanı
Dik Süpürge
• El süpürgesi olarak kullanım imkanı
• 1.5 L toz hazne kapasitesi
• Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
• Motor koruma filtresi
• Üçgen yer aparatı
• 5 m kablo uzunluğu
• 6 m çalışma yarıçapı
Pratik Tablet Mop
• Otomatik katlama
• Mikrofiber mob
• Kıl, tüy temizleme fırça aparatı
Oyuncak Ütü ve Masası
Kadın Wellsoft Ev Patiği
• 35-36, 37-38, 39-40 numara aralığında
Alüminyum Kurutmalık
• 17,5 mt asma kapasitesi
• Katlanabilir
Ahşap Tuvalet Kağıtlığı
• 15x17x57 cm
• kolay kurulum, vidasız montaj
• 4 kat rulo tuvalet kağıdı haznesi
Ace Ultra Çamaşır Suyu
• Dağ Tazeliği/ Okaliptüs - 810 gr
Sleepy Sensitive Islak Havlu
3x50 Yaprak