ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu ürünleriyle hafta sonu birbirinden indirimli ürünler dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta Sinbo Dik Süpürge, Sinbo Kulak ve Burun Kıl Alma Cihazı, Lenovo Kablolu Kulaklık, Aprilla Led Işıklı Makyaj Aynası, Wellsoft TV Battaniyesi, Ace Ultra Çamaşır Suyu, Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ahşap Görünümlü 4'lü Askı ve Beehome Pratik Tablet Mop tercih edileceğe benziyor. İşte ŞOK 10 Ekim aktüel kataloğu indirimleri

ŞOK 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Kablolu Kulaklık

• 3,5 mm Jak girişi

• 1,2 mt kablo uzunluğu

• Çağrı, müzik başlatma ve durdurma