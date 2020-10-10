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    • Ekonomi
    • 10.10.2020 Gazete
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    Her çalışana 1.103 TL

    159 bine yakın işyeri normal çalışmaya geçerek 1.2 milyonu aşkın çalışanı için ‘Normalleşme Desteği’nden yararlandı. 950 milyon liralık prim mahsuplaşması yapıldı.

    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak 'Normalleşme Desteği' sağladık" dedi.



    Normalleşme Desteği'nden 1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan işyerlerindeki, kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenine geçince yararlanılıyor. Destek, 31 Aralık'a kadar sürecek. Her işçi için bin 103 lira mahsuplaşma yapılacak.


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    Haberler Ekonomi Her çalışana 1.103 TL