Her çalışana 1.103 TL

, "159 bine yakınişverenimize 1.2 milyonu aşkınçalışan için yaklaşıktutarında prim mahsuplaşmasıyaparaksağladık" dedi.NormalleşmeDesteği'nden 1 Temmuz 2020'yekadar kısa çalışma ödeneğine veyanakdi ücret desteğine başvurmuşolan işyerlerindeki, kısa çalışmaveya nakdi ücret desteğindenfaydalandırılan sigortalılar,normal çalışma düzenine geçinceyararlanılıyor. Destek, 31 Aralık'akadar sürecek. Her işçi için bin 103lira mahsuplaşma yapılacak.