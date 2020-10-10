





ESNAFA 30 MİLYAR TL

Halkbank tarafından esnafın desteklenmesi amacıyla "işletme finansman desteği" ve "paraf esnaf kart" paketleri devreye alındı. Bu finansman aracılığıyla 1 milyon 324 bin esnafa 30 milyar 9 milyon lira sunuldu. Sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay boyunca en üst seviye olan tavandan yapılması için 5.7 milyar lira ek kaynak sağlandı. Devlet destekli ticari alacak sigortasının kapsamı genişletildi, 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı. Kurban Bayramı öncesi esnaf başta olmak üzere tüm vatandaşlara vergi indirimi müjdesi verildi.

