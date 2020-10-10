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    • Ekonomi
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    • 10.10.2020 21:10
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    indirim dolu! 'de hafta sonu hangi ürünler indirimli satılıyor?

    ile bugün sabah saatlerinden itibaren onlarca ürün indirimli olarak satışa sunuldu. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde o ürünler yüzde 50 indirimli ürünler dikkat çekecek. 'de hafta sonu Keskinoğlu Omega 3 yumurta, Baştacı dana pastırma ve Ovadan Osmancık pirinç ürünleri tercih edileceğe benziyor. Peki, A101'de hafta sonu hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte hafta sonu indirimli ürünleri

    takvim.com.tr
    A101 10 Ekim aktüel kataloğu indirim dolu!

    A101 10 Ekim aktüel kataloğu indirimlerle bugün raflardaki yerini aldı. A101'de bu hafta Muratbey sürmeli tam yağlı beyaz peynir, Keskinoğlu Omega 3 yumurta, Torku pastörize süt, Baştacı dana pastırma, Ovadan Osmancık pirinç, Inflame 15W LED ampul ve 10 TL üzeri alışverişlerinizde Oreo kremalı kakaolu bisküvi dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. İşte A101 10 Ekim aktüel kataloğu fiyat listesi...

    A101 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL

    Seyidoğlu Tahin 19,95 TL

    Milka Bonibon Çikolatalı Draje 4,75 TL

    Hayat su ürünlerinde 2-4-6'lı Al kampanyaları

    Torku Dana Kangal Sucuk 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 9,95 TL

    Bebek bez ürünlerinde indirim fırsatları

    Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar

    Ülker Kremalı 4'lü Bisküvi 2,65 TL
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    Haberler Ekonomi A101 10 Ekim aktüel kataloğu indirim dolu! A101'de hafta sonu hangi ürünler indirimli satılıyor?