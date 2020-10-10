A101 10 Ekim aktüel kataloğu indirimlerle bugün raflardaki yerini aldı. A101'de bu hafta Muratbey sürmeli tam yağlı beyaz peynir, Keskinoğlu Omega 3 yumurta, Torku pastörize süt, Baştacı dana pastırma, Ovadan Osmancık pirinç, Inflame 15W LED ampul ve 10 TL üzeri alışverişlerinizde Oreo kremalı kakaolu bisküvi dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. İşte A101 10 Ekim aktüel kataloğu fiyat listesi...
A101 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL
Seyidoğlu Tahin 19,95 TL
Milka Bonibon Çikolatalı Draje 4,75 TL
Hayat su ürünlerinde 2-4-6'lı Al kampanyaları
Torku Dana Kangal Sucuk 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 9,95 TL
Bebek bez ürünlerinde indirim fırsatları
Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar
Ülker Kremalı 4'lü Bisküvi 2,65 TL