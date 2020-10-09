İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 229 test yapıldı, 1487 vaka tespit edildi ve 3 kişi de hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 9,8 olarak belirlendi.

Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 60 bin 368 oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1793 kişi, Lihtenştayn'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 88 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 470 bin 894 test yapıldığı açıklandı.