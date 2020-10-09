Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.10.2020 14:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2020 14:21
    ABONE OL

    Son dakika: 'de günlük en yüksek koronavirüs vakası!

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1487 vaka tespit edildi. Ülkede son 5 gündür endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

    İsviçre'de günlük en yüksek koronavirüs vakası!

    Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 229 test yapıldı, 1487 vaka tespit edildi ve 3 kişi de hayatını kaybetti.

    Pozitiflik oranı ise yüzde 9,8 olarak belirlendi.

    Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 60 bin 368 oldu.

    İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1793 kişi, Lihtenştayn'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 88 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 470 bin 894 test yapıldığı açıklandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: İsviçre'de günlük en yüksek koronavirüs vakası!