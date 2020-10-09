Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. Peki, 2020 yılında cenaze yardımı ne kadar oldu? Cenaze yardımı ne zaman alınabiliyor? Bu yardımı almak için başvuru şartları nelerdir? 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.