Emeklilerin gözü kulağı bu kararda… Emekli maaşlarına 382 TL ekleme yapılacak mı?

EŞ-ÇOCUK PARASI ARTACAK

Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak. Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak

Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak.