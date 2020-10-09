Emeklilerin gözü kulağı bu kararda… Emekli maaşlarına 382 TL ekleme yapılacak mı?

Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemede artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü yerine, 8-10'u olsun' diyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. Peki, emeklilere verilen ek ödeme ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Öte yandan memur konfederasyonları da toplu sözleşme masasına da taşıdığı "Kamu görevlilerine ödenen aile yardımı emeklilikte de sürsün" talebinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında karara bağlanmasını bekliyor.
EK GELİR İMKANI
Eğer 'aile yardımı' hayata geçerse, emekliler promosyon ve bayram ikramiyesinin ardından bir ek gelire daha kavuşacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.
GÖZLER KPDK'DA
Memur konfederasyonları da toplu sözleşme masasına da taşıdığı "Kamu görevlilerine ödenen aile yardımı emeklilikte de sürsün" talebinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında karara bağlanmasını bekliyor.
EŞ-ÇOCUK PARASI ARTACAK
Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak. Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak
Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak.
Emekliye ek zam: Her ay yüzde 8-10 ek ödeme
Emekliler; yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 637 LİRA
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta en az yüzde 3 zam var. Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor.
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.
Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 719 liradan 3 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 912 liraya yükselecek.