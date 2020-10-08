BUGÜNE KADAR 5 BİNİN ÜZERİNDE KONUT TESLİM EDİLMİŞ OLDU

Bugüne kadar 5 bin 30 konut hak sahiplerine teslim edilirken, geriye kalan konutlarında bu ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 929 konut için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında salgın tedbirleri kapsamında kura töreni yapıldı.