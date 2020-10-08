Bankaların emeklilere ödemiş oldukları promosyon rakamları Ekim ayının gelmesi ile beraber güncellendi. Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlamaktadır. Geçimini zor bir şekilde devam ettiren ve birçok ekonomik sıkıntı çeken emekliler bu promosyonlarla birlikte çok daha rahat bir ay geçirebilmektedir. Daha fazla emekliyi kendi bankalarına taşımak isteyen bankalar hem promosyon tutarını yükseltti hem de emeklilere düşük faizli kredi, masrafsız bankacılık gibi ek ürünlerle fırsatlar sunuldu. Bankaların sağladığı bu promosyon değerinden söz edecek olursak oldukça değişken tutarlardan bahsedebiliriz.