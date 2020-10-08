Büyük müjde geldi! İş arayana 900 TL ödeme yapılıyor! Nasıl alınır başvuru şartları nedir detaylar...

120 TL'ye Varan Destek; İş arama ve bulma parası kapsamında sağlanan ilk destek 40 TL'den 120 TL'ye kadar uzanıyor. Bu ödemeler bir yıl içinde en fazla 3 defa alınıyor. İş arama parası vatandaşların işe başvuruları sırasında oluşacak masraflar için ödeniyor.

788 TL Yardım Parası: Bu ödeme ise tek seferlik ödeniyor. 788 TL'ye kadar uzanan ikinci destek 18 ile 55 yaş arasında olan ve iş başvurusu kabul edilen vatandaşlara ödeniyor.