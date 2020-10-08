Eşi doğum izinine ayrılan çalışanın AGİ'si eşi çalışmayan kişilerle aynı şekilde değerlendirilip AGİ farkı da ödeniyor. Doğum sebebiyle ücretsiz izne ayrılan eş, AGİ' den faydalanabiliyor. 6 ay ücretsiz izne çıkan eşin durumu 'çalışmayan eş' olarak kabul edilebileceği yönünde karar verildi. Doğum nedeniyle 6 ay ücretsiz izne ayrılan eş, bu dönemde geliri olmayan eş kapsamında olacağından, çalışan eşin bunu bildirmesi ve AGİ tutarı üzerinden farkını alması gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmayan veya 25 yaşını doldurmamış ve okuyan çocuk bulunuyorsa Aile Durum Bildirimi ile indirimden faydalanmak mümkün oluyor.
BİLDİRİM YAPILMALI
Özelgede sonuç olarak, "Bu hüküm ve açıklamalara göre, doğum nedeniyle 6 ay ücretsiz (aylıksız) izne ayrılan eşiniz, ücretsiz izinli olduğu dönemde çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edileceğinden, eşiniz ve 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuğunuz için 'Aile Durumu Bildirimi' ile işverene bildirimde bulunmak kaydıyla, asgari geçim indiriminden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır" denildi.
44 LİRA FARK VAR
Bu yıl bir ücretli eşi çalışmıyorsa ve bir çocuğu varsa aylık 297.98 asgari geçim indirimi alıyor. Eğer aynı kişinin eşi çalışıyorsa 253.83 lira alıyor. Aylık 44 liralık fark bulunuyor. Evli eşi çalışamayan üç çocuklu bir çalışan 375.23 lira, eşi çalışıyorsa ise 331.09 lira alıyor. Bu tutarlar aylık olarak hesaplara ekleniyor.
EMEKLİYSE NE OLUYOR?
Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği yanıtta, ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandığını belirterek, indirimin, asgari ücretin yıllık brüt tutarının, mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk iki çocuk için yüzde 7.5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5'i olarak uygulandığını anlattı. Verilen özelgede, tebliğde yer alan, "Sadece ücret geliri elde eden eş, 'çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş' kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir" açıklaması hatırlatıldı.
AGİ NEDİR?
2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.
AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR
-Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
AGİ'Yİ KİMLER ALAMAZ?
Asgari geçim indiriminden faydalanamayacaklar ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı olanlar, bunlar şöyle sıralanıyor:
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.