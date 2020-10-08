Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK NASIL OLUR?

Emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken başvuru koşulları arasında yaş şartı, gün şartı ve prim şartı bulunuyor. Bu şartların aynı anda sağlanması durumunda emeklilik hakkı sağlanıyor. SGK bu kapsamda vatandaşlara 3600 gün ve kişiye göre değişmekle beraber 10 yıllık sigortalılık süreci şartı gerekiyor.

Bunun dışında 3600 gün ile emeklilik için sağlanması gereken bir diğer şart ise işe başlama süreci. 3600 günle emekli olmak isteyen vatandaşların aşağıda yer alan koşullara haiz olmaları gerekiyor.

1. Durum: 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmak.

2. Durum: 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

3. Durum: 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli ek avantaj sağlamıyor.