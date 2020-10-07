EN ERKEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

Bilindiği üzere asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları yılda bir defa artar. Memurlar ve emekliler için ise her yılın ilk ve altıncı ayı olmak üzere iki defa zam yapılır. Asgari ücrete yapılan zam ise asgari ücret tespit komisyonunda yapılan görüşmelere göre belirlenir. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş Sendikası, işveren tarafını temsil etmek için ise TİSK yer alır. Görüşmelerde ayrıca Çalışma Bakanlığı'da bulunur.

Görüşmeler ilk olarak Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlar. Daha sonra birer kez Türk İş ve TİSK ev sahipliği yapar. Aralık ayının sonuna doğru gerçekleştirilen bu toplantılarda son görüşme ise yine bakanlık ev sahipliğinde olur.

Ortak bir kararın alınması durumunda ise son toplantısı öncesi vatandaşlara zam oranı duyurulur. Zam oranının duyurulması ile maaşlar Ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenir. 2020 yılında da bu şekilde işleyecek olan asgari ücret zam süresi sonunda, maaşlar Ocak 2021'de zamlı olarak yatar.