Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. En düşük 2 bin 912 lira… Yüzde 2.44 çıkan 3 aylık enflasyon en düşük emekli aylığını esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya yükseltirken, Ocak zammı için geriye 3 veri kaldı. Tahminlere göre oran yüzde 4.49'a çıkabilecek. Son üç aylık enflasyon rakamları ve geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarına ocakta yapılacak zamlarla ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Emeklilere zam memurlara da fark ödenecek.Peki, Ocak zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda maaşlarda ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin Ocak zammıyla ilgili merak ettiği tüm detaylar...