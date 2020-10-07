BİM 16 Ekim 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü müşterileri birbirinden güzel ürünler bekliyor olacak. Teknoloji severler için de tablet, selfie çubuğu, kulaklık gibi ürünler mevcut. Gelin birlikte BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunu inceleyelim... Bim haftanın yeni kampanyasına ait kataloğunda öne çıkan ürünler genelde olduğu gibi yine teknolojik ve elektronik ürünler olacak. Hometech ALFA Tablet Bilgisayar, Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık, Taşınabilir SSD Hafıza ve mutfaklarınızın havasını değiştirecek Kumtel Dinamik Ankastre Set öne çıkan ürünlerden sadece bazıları olacak.