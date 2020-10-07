BİM 16 Ekim 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü müşterileri birbirinden güzel ürünler bekliyor olacak. Teknoloji severler için de tablet, selfie çubuğu, kulaklık gibi ürünler mevcut. Gelin birlikte BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunu inceleyelim... Bim haftanın yeni kampanyasına ait kataloğunda öne çıkan ürünler genelde olduğu gibi yine teknolojik ve elektronik ürünler olacak. Hometech ALFA Tablet Bilgisayar, Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık, Taşınabilir SSD Hafıza ve mutfaklarınızın havasını değiştirecek Kumtel Dinamik Ankastre Set öne çıkan ürünlerden sadece bazıları olacak.
BİM HAFTANIN AKTÜEL KAMPANYASINDA İNDİRİMLER NELER?
Bim haftanın yeni kampanyasına ait kataloğunda öne çıkan ürünler genelde olduğu gibi yine teknolojik ve elektronik ürünler olacak. Hometech ALFA Tablet Bilgisayar, Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık, Taşınabilir SSD Hafıza ve mutfaklarınızın havasını değiştirecek Kumtel Dinamik Ankastre Set öne çıkan ürünlerden sadece bazıları olacak.
Hometech ALFA Tablet Bilgisayar 749 TL
HOMETECH TABLET ÖZELLİKLERİ
MTK8163 4 Çekirdekli İşlemci
10.1 '' 800X1280px IPS Ekran
3 GB RAM
32 GB Dahili Hafıza
MicroSD Kart Desteği (32GB'a kadar)
Wifi 802.11 a/b/g/n (2.4+5.0GHz)
2.0MP Ön & 5.0MP Arka Kamera + Flaş
3.7v 5000 mAh Pil Kapasitesi
BT Version 4.0
Android İşletim Sistemi
Deri Kılıf İçerir
Dahili Mikrofon
Dahili Stereo Hoparlör
Kulaklık Girişi (3.5mm Jack)
Jabra Elite Tam Kablosuz Kulaklık 499 TL
256GB Taşınabilir SSD 249 TL
Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL
Starcom Abajur Usb Led Lamba 17,90 TL
Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu 19,90 TL
64GB USB Bellek 39,90 TL
Dynamic Dijital Alarmlı Saat 59,90 TL
Smartfit Akıllı Bileklik 55 TL
Free Sound TWS Bluetooth Kulaklık 79,90 TL
HP Kablosuz Mouse 75 TL
Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 499 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TL
Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 119 TL
Narenciye Sıkacağı 59,90 TL
Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi 999 TL
Fakir Çay Makinesi 199 TL
Dekorista Masa Örtüsü 9,95 TL
Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 7,95 TL
Ayakkabı Saklama Ürünleri 6,50 TL
Mini Dekoratif Mandallar 3,95 TL
Çamaşır Kurutmalık 59,90 TL
Ütü Masası Bezi 12,90 TL
Perilla Lenita Ütü Masası 159 TL
6 Kişilik Şık Kahve Fincan Seti 129 TL
Borosilikat Cezve 24,90 TL
Kütahya Porselen 2'li Kupa 16,90 TL
Glass İn Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 19,90 TL
Naturalove Metal Yuvarlak Tepsi 29,90 TL
Altın Yaldızlı Tatlı Tabağı 19,90 TL
Büyük Seramik Kase 14,90 TL
Farklı renklerde Un Eleği 6,95 TL
Ölçülü Silikon Hamur Matı 24,90 TL
Servis Pişirme Maşası 14,90 TL
Zenker Kek Kalıbı 39,90 TL
Naturalove Kağıt Kek Kalıbı ve Aksesuarları 6,95 TL
Naturalove Mermer Bambu Tabla ve Peynir Bıçağı Seti 49,90 TL
Naturalove Kalpli Bambu Sunum Tabağı 59,90 TL
Kaşık Terazi 39,90 TL
A101 ucuza tablet kampanyası
LENOVA markası ile 2 yıl garantili 7″ ekrana sahip, 1Gb Ram, 16 Gb hafızalı, Wi-fi, Dört çekirdekli işlemci, android işletim sistemli Lenova Tab M7 Tablet 499 TL.