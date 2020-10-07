Milyonlarca vatandaşa ucuz ev müjdesi geldi! Artık herkes ev sahibi oluyor! İşte detaylar





Erken tanı programları yaygınlaştırılacak



Engelliler için erişilebilir sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, doğuştan ve sonradan oluşabilecek engellilik riski taşıyan alanlarda koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak. Erken tanı programları yaygınlaştırılacak ve aynı zamanda erken müdahale programları oluşturulacak. Sağlık kuruluşlarının engellilerin fiziksel erişim, uygun araç- gereç, donanım ve erişilebilir bilgi gibi ihtiyaçlarına cevap verebilme niteliği arttırılacak. Engellilerin engel durumuna bağlı olarak gereksinim duyduğu ilaç, tıbbı malzeme ve cihazlara erişimleri kolaylaştırılacak ve desteklenecek.



Ekonomik statüleri güçlendirilecek



Engellilerin ekonomik statüsünün güçlendirilmesi de hedefleniyor. Engellilerin, becerileri ile işe uyum sağlamalarına yönelik yapılan faaliyetler yaygınlaştırılacak. İş ilanları ve başvuru formları dahil işe alım süreçleri, istihdam edilme koşulları, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma şartları dahil olmak üzere çalışma ve istihdam hakkına ilişkin mevzuat, engelliler açısından revize edilecek. İdari Para Cezaları Fonu ile engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik verilen hibe desteğinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacak. Engellilerin Türkiye İş Kurumu bünyesinde yürütülen işe yerleştirme hizmetlerinin tüm unsurlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için tedbirler alınacak.