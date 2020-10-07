SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik yeni yöntemi sayfamızda yer alıyor. SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik rehberi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Bu anlamda erken emeklilik şartları araştırılıyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş yaş şartından emekli olmak için bekliyor. Bunun dışında yer alan yine binlerce vatandaş ise SGK prim ödemesi ve sigortalılık gün şartını sağlamadıkları için emeklilik hakkı elde edemiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu bu alanda müşterilerine bazı haklar tanıyor. Prim borçlanması bu hakların başında gelmekte olup emekli olmak isteyenler için emeklilik için gerekli eksikliklerin kapanmasını sağlıyor.
Soru: 2 Ocak 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 15 Aralık 1999 olup 6886 gün primim var. Buna göre askerliğimi borçlanmam gerekir mi, bana faydası olur mu? Kaç yaşında emekli olabilirim?
Cevap: 114 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmalısınız. Askerlik sürenizin 13 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?
Askerlik ve doğum borçlanması için en önemli noktalardan birisi sigorta başlangıç tarihi ve askerlik ile doğumun yapıldığı tarih. Bu şartları sağlayanlar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.
Sigortalılık Süresine Göre Rehber
SGK rehberine göre (takvim.com.tr) 23 Aralık 1970 doğumlu olan Kasım 1993 tarihinde askere giden birisi 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başlarsa ve 6000 gün sigortalı süresi olan bir kişi askerlik borçlanması yapmazsa, 23.12.2026 tarihinde emekli olabilirken 1 günlük borçlanma ile yani 98,1 TL * % 32 = 31,39 TL ödeyerek 23.12.2024 tarihinde emekli olabilmektedir. Yani askerliğe başlama tarihi sigorta başlangıcı olarak hesaplanma yapıldığı için borçlanma halinde 2 yıllık bir kazanç sağlanabilmektedir.
Borçlanma ile Emeklilik
Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş önce emeklilik elde edilebiliyor.
Ne Zaman Emekli Olurum?
10.10.1974 doğumluyum. 1989 yılında meslek lisesinden sigortalı oldum. İlk primim 11.06.1997 tarihinden itibaren görülüyor. 5300 günüm var. Askerliğimi ne kadar borçlanmalıyım? Ayhan B.
Staj girişi emeklilikte sayılmaz.
1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Sadece 3 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 02.06.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
05.06.1976 doğumluyum, 15.07.1994 sigorta girişliyim, 5800 günüm var. İ. KAÇAR
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki şartlar oluşmuş. 55 yaşınız 2031 yılında dolacak. Bu durumda 05.06.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.
01.01.1979 doğum tarihim, SSK girişim 03.05.1997, askerliğimi 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. İ. EKER
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 56 şartınızdan dolayı 2035 yılından önce emekli olamazsınız.
Babam 1956 doğumlu, 1995 yılı Bağ- Kur işe girişi, toplamda 13 yıl 10 ay hizmet süresi var. Yaş haddinden ne zaman emekli olabilir? Yüksel İ.
Babanızın Bağ-Kur'dan emekli olabilmesi için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş olması gerekmektedir.
Yaş ile ilgili sorunu yok. Mevcut olan 13 yıl 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlaması gerekir. 5400 prim günü tamamlarsa hemen kısmi (yaştan) emekli olur. Ayrıca SSK kapsamında emekli olmak için 3.5 yıl yani 1261 gün SSK kapsamında prim ödemesi gerekmektedir.
1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün, ne zaman emekli olurum? F. KAYA
İşe girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.