İş arayanlar dikkat! Karayolları 170 personel alımı yapacak! KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları personel alımı müjdesi verildi! KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 170 personel alacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda başvuru yeri ve tarihleri de açıklandı. Yerleştirmelerin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacağı belirtildi. Peki, Karayolları KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı…

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 170 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.