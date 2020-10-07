İş arayanlar dikkat! Karayolları 170 personel alımı yapacak! KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları personel alımı müjdesi verildi! KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 170 personel alacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda başvuru yeri ve tarihleri de açıklandı. Yerleştirmelerin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacağı belirtildi. Peki, Karayolları KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı…
KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 170 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.
Başvuru yeri ve başvuru tarihleri:
Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr) yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 7-12 Ekim 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye göndereceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Genel Müdürlüğümüze hiçbir şekilde başvuruda bulunulmayacaktır.
Yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından sonuçlandırılacak olup yerleşen adayların atanmalarına ilişkin duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır.
TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS 2020/13 kapsamında tercih Kılavuzu ile 170 personel alımı ilanı duyuruldu. tercih süreci başlamış olan ilan için tercihler 20 TL ücret karşılığında yapılacak.
Ayrıca alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında yapılacak olup, tekniker, Mimar, Şehir Plancısı ve Mühendis kadrolarında yapılacak.