Hayatta hiçbir şey için geç değil! 68 yaşında kurs aldı dünyaya satıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor... İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Osman Öztürk, fidancılık kursunu tamamlayarak belgesini aldı, ceviz fidanı yetiştirmeye başladı. Deneme amaçlı olarak başladığı ceviz fidanı yetiştiriciliğinde kısa sürede büyüyen çiftçi, şimdi kooperatif aracılığıyla fidanları bir çok ülkeye satıyor. Kooperatife başvuran Öztürk, fidanlarını yine kooperatif aracılığıyla başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere pek çok ülkeye satmaya başladı. Ciddi manada gelir elde eden Öztürk, şu sıralara taleplere ise yetişemiyor.
'ŞUAN YANIMDA ÇOK SAYIDA İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORUM VE İŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUM'
Küçük çapta çiftçilikle uğraştığını ve ceviz fidanı işine merak sardığını söyleyen Tireli çiftçi Ali Osman Öztürk, bu yıl 60 bin fidan hazırladığını söyledi.
Öztürk, "Ben ufak çapta çiftçilik yaparak hayatımı devam ettiriyordum. Ceviz fidanı yetiştiriciliğine merak saldım. Bunun kursunu ve belgelerini alarak bu işe başladım. Kısa sürede işlerimi büyüterek bu fidanları ülke genelinde satmaya başladım.
Kooperatifler aracılığı ile fidanlarım Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bir çok ülkeye gidiyor. Şuan yanımda çok sayıda işçi çalıştırıyorum ve işlere yetişmekte zorlanıyorum. Bu yıl 60 bin adet fidan hazırladım. Elimden geldiği kadar çok üretmeye çalışıyorum. Bu işe başladıktan sonra hayatım değişti. Okumanın yaşı yoktur. Bu işlere zaten yatkınlığım vardı. Kurs aldıktan sonra bu işi profesyonel manada yapmaya başladım. Allah'a şükür işlerim yolunda" dedi.
Ceviz Fidanı Dikimi Nasıl Yapılır?
Aşılı ceviz fidanları ile bahçe kurulduğunda ağaçlar çeşidine göre 1-3 yıl içinde verime yatarlar. Dikim mesafeleri; ceviz fidanı büyük taç oluşturduğundan dikim mesafeleri geniş bırakılmalıdır. Ayrıca çeşit özellikleri bilinerek dikim mesafeleri bırakılmalıdır.
Örneğin Chandler ceviz fidanı (Amerikan cevizi) diğer ceviz fidanı çeşitlerine göre daha küçük taç oluşturduğundan daha kısa mesafeler bırakılabilir. Yine toprak özellikleri de bilinerek mesafeler ayarlanmalıdır.Örneğin, daha kıraç, besin maddesince zengin olmayan, sulama imkanları daha kısıtlı yerlerde daha kısa mesafeler, derin, humuslu, havalanan, uygun sulama yapılabilen yerlerde ceviz fidanları daha uzak mesafelere dikilebilir.
Aşılı ceviz fidanı dikim mesafeleri doğal koşullara ve bakım koşullarına göre değişirse de ceviz fidanlarında en ideal dikim aralıkları; çeşidine göre 10 x 10 m, 8 x 8 m, 8×4 m, 7×7 m'dir.
DİKİM ARALIKLARINA GÖRE CEVİZ FİDANI SAYISI
7×3,5 m dikim aralığı = 1 dönüme 40 adet ceviz fidanı dikilir
8×4 m dikim aralığı = 1 dönüme 30 adet ceviz fidanı dikilir
7×7 m dikim aralığı = 1 dönüme 20 adet ceviz fidanı dikilir
10×7 m dikim aralığı = 1 dönüme 20 adet ceviz fidanı dikilir
8×8 m dikim aralığı = 1 dönüme 15 adet ceviz fidanı dikilir
9×9 m dikim aralığı = 1 dönüme 12 adet ceviz fidanı dikilir
10×10 m dikim aralığı = 1 dönüme 10 adet ceviz fidanı dikilir
Açık Köklü Ceviz Fidanlarının Dikimi
Açık köklü ceviz fidanlarının dikimi kış dinlenme döneminde yapılır. Yani sonbahardan başlar, erken ilkbahara kadar devam eder. Açık köklüler için yaprak döktükten sonra fidanların dikilmesi daha uygundur.
Tüplü/Poşetli Ceviz Fidanlarının Dikimi
Poşetli/tüplü ceviz fidanlarının dikimi ise yılın on iki ayı yapılabilmektedir. Ceviz fidanı çukurları ortalama 60 cm genişliğinde ve 60 cm derinliğinde açılmalıdır. Fidan dikim çukurları açılırken çıkan toprak ya tek başına veya var ise yanmış küçük veya büyükbaş hayvan gübreleri ile karıştırılabilir ve fidan çukurlarına doldurulur. Ayrıca dikkatli davranmak koşuluyla dikim çukurlarının dibine 100-150 gram civarında kompoze gübre koyulup üzerine biraz toprak döküldükten sonra fidan köküyle temas etmeyecek şekilde ceviz fidanları yerleştirilebilir.Dikimden önce açık köklü ceviz fidanlarına kök budaması yapılır. Kök budamasında kalın kökler düzeltilir. Saçak kökler azaltılmaz.