Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı belli olmaktadır. Haftanın ilk günü TÜİK Eylül ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Böylece milyonların yanıt aradığı "Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı netlik kazandı. Peki, TEFE TÜFE 2020 Ekim kira hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.