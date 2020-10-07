Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı belli olmaktadır. Haftanın ilk günü TÜİK Eylül ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Böylece milyonların yanıt aradığı "Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı netlik kazandı. Peki, TEFE TÜFE 2020 Ekim kira hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
ÖRNEK ZAM TABLOSU
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
Zam oranı: yüzde: %11,47
Zam bedeli: 114,7 TL
Zamlı kira bedeli: 1.114 TL
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Eylül ayı kira artış oranı %11,77 olarak açıklanmıştı.
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: yüzde: %11,77
Zam bedeli: 112 TL
Zamlı kira bedeli: 1.112 TL
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,33 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,71 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,97, Yİ-ÜFE yüzde 2,65 artış gösterdi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 13,44, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 14,33 arttı.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 olmuştu.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,87, imalatta yüzde 15,52, su temininde yüzde 13,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,62 azalış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,71 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,87, imalatta yüzde 15,52, su temininde yüzde 13,25 artış ve elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,62 azalış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,29, imalatta yüzde 2,83, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,19 ve su temininde yüzde 1,96 artış oldu.
YILLIK DEĞİŞİMLER
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,09 ile sağlık, yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Bu dönemde ulaştırmada yüzde 12,95, ev eşyasında yüzde 11,34 artış gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6,74 ile haberleşme, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,55 ile eğitim oldu.
Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 62'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,57 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,81 arttı.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,35 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Türkiye'de eylülde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,31 ile "İzmir"de oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,71 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,14 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 12,76 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,75 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.