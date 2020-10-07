Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. PTT aracılığı ile yardımlar alınabilecek ve bu yardımlar Sosyal Yardımlar genel müdürlüğü tarafından yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli şartları taşımaları ve gerekli başvuruları yapmaları durumunda belirli periyotlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal yardım ödemesi alabilecek vatandaşlar kimlerdir? Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? İhtiyaç sahibi olan ailelere verilen sosyal yardımlar için ödeme miktarları gibi ödeme tarihleri de belirlenmiştir. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile yardımları arasından neler vardır?
Muhtaç Ailelere Maddi Destek Yardımı
Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak. Vatandaşların bu desteklerden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey başvuruda bulunmak.
Devlet İhtiyaç Sahibi Ailelere Artık Elektrik Desteği de Verecek
Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
Elektrik Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.
Elektrik Faturası Yardımına Kimler Başvuru Yapabilir?
Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır. Kronik olarak hastalığı bulunan vatandaşlar için de 200 Türk Lirası destek yardımı sağlanır.
KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olması durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.
YAKACAK YARDIMI NASIL YAPILIR?
Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar bu sosyal yardımdan yararlanmaktadırlar. Yılda bir defa verilen yakacak yardımını almak isteyenlerin hane içi kişi başı gelirleri aylık 701 TL'den az olmalıdır. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere asgari 500 kilogram olmak üzere komir yardımı yapılmaktadır.
HERKESE DOĞUM YARDIMI VERİLİYOR
Doğum yapan ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenmektedirler. Doğum Yardımı kalemi altında yapılan bu yardımlardan yararlanabilmek için 15 Mayıs 2015 yılından sonra doğum yapmak gerekir. Bu tarihten sonra yapılan her doğum için vatandaşlara sosyal yardım verilmektedir. Bu sosyal yardım için herhangi bir maddi gelir kriteri bulunmamaktadır. Tek seferlik olan bu ödemeler birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçünci ile daha sonraki çocukları için 600 TL'dir.
YAŞLILARA HER AY ÖDEME YAPILIYOR
Sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşların hayatlarını idame edebilmeleri için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde bulunmak, sosyal güvencesi olmamak ve kendisi ile eşinin ortalama aylık gelirinin 701 TL'den aşağıda olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 672 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.