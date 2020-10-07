Aile Bakanlığı duyurdu! Her aile için 1248 TL sosyal yardım desteği geliyor! Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar!

SED NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Bakanlık, SED kapsamında 2020 yılı itibarıyla çocuk başına okul öncesi eğitim için aylık 693 lira, ilköğretim için 1040 lira, ortaöğretim için 1110 lira, yükseköğrenim için de 1248 lira destekte bulunuyor.

Ayrıca kurum bakımından ayrılan gençlere yönelik de SED hizmeti veriliyor. Bu hizmetten ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde kuruluş bakımına alınabilecek çocuklar ile sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar yararlanıyor.