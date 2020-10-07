Son dönemde vatandaşlar ikinci el araba fiyatları yükselecek mi konusunda endişe yaşamaya başladı. Yükselişin devam ettiği ikinci el araç piyasasıyla ilgili olarak düşüş beklentileri devam ederken bir yandan da bir an önce araç sahibi olmak isteyenler fiyatların daha da yükselmesinden endişe ediyor. Bu bağlamda dolandırıcılar bu sektöre el atmış durumda. İkinci el araç satışında kilometre ibaresi mile çevrilerek araçlar satılıyor. Son zamanlarda ikinci el araç satışları patladı. 50 TL karşılığında kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ederken son zamanlarda kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlar piyasaya sürüldü.
KİLOMETRE DOLANDIRICILIĞI
50 TL karşılığında kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ederken son zamanlarda kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlarda piyasaya sürüldü. Kilometre dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan oto ekspertizleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayamaya başladı.
KİLOMETREYİ MİLE ÇEVİRİYORLAR
Dolandırıcılar satılan Asya ve Avrupa menşeli otomobilin hem kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek hem de kilometre ibaresini mile çevirerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyor.
Bir mil yaklaşık 1,6 kilometreye tekabül ederken 160 bin kilometrelik araç mile çevrilirken 100 bine düşürülerek bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük göstererek satış yapılıyor.
50 TL VERİP 10 BİN TL KAR EDİYORLAR
Dolandırıcılığın hilelerinden bahseden oto ekspertiz ve makine mühendisi Atilla Doğru, 50 TL ile sanayide kilometre düşüren ve menü ayarlarında kilometreyi mile çeviren dolandırıcıların 10 bin TL kar ettiğini aktardı. Doğru, "Buda dolandırıcılığa giriyor, araç sahibi aracın kaç kilometre olduğunu bilir. Kilometreyi mile çevirmek bilinçli olarak yapılan bir işlemdir. Yani bunu ben bilmiyordum, haberim yoktu gibi şeyleri söyleyen satıcı doğru söylemiyordur. Çünkü onu menüden girip değiştirmeniz gerekiyor, yoksa fabrika çıkışı aracı size mil olarak verilmiyor ya da araç çalıştığı zaman mil olarak gezmiyorsunuz. Bilinçli olarak yapılan bu işlemde bir mil yaklaşık olarak 1.6 kilometreye denk geldiği için mile çevirdiğiniz zaman araç göstergede rakamsal olarak daha düşük gösterir.
Örneğin bir mil 1.6 kilometre olduğu için 160 bin kilometredeki bir aracı düşünürsek mile çevirdiğimiz zaman ekrandaki rakamlar 100 bine düşmüş olarak görünür. Bundan dolayı mağdur olan insanlar var, sonrasında dava açanlarda oluyor.
Sanayide kilometre düşüren yerler var, kilometreyi geri alıyorlar tabi bizim kendi iş yerimizde bununla ilgili bir cihaz aldık bu cihaz arabaya bağladığımız zaman toplam kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Burada da birçok vaka yaşadık araç 200 binde gözüküyor cihazı bağladığımız zaman 270 binlerde çıkıyor. Satıcı aracını daha yüksek fiyata satabilmek için kilometresini düşürüyor.
Ekspertiz yapılan yerlere dikkat edilmesi gerekiyor, özellikle kilometre sorgulaması yapmayan tek düze çalışan alt takım, kaporta, boya badana geçen yerlerde ekspertiz yapmasınlar. Araçlarını doğru düzgün yerlerde ekspertiz yaptırsınlar. Kişi 50 TL ile kilometre düşürmek için cihaz parası veriyor, 100 bin liralık bir araçta yaklaşık 10 bin lira fazlasına satıyor arabayı" dedi.
"KİLOMETRE DÜŞÜRÜNCE ARAÇ DAHA CAZİP GELİYOR"
Oto galerici Mesut Eren ikinci el araçta kilometre düşürünce aracın daha cazip hale geldiğini kaydederek, bu tür dolandırıcıların savcılığa şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Eren, "İkinci el araçta kilometre düşürünce araç daha cazip oluyor, daha az yıpranmış olarak görünüyor piyasada. Çok fazla kilometre yapan araçlar hırpalanmış araçlar diye tabir ediliyor ki gerçekten de öyle ama kilometreye çok aldanmamak lazım önemli olan arabanın yürüyen aksamıdır, şanzıman mekanik kısımlarıdır.
Kilometresi düşürülmüş araçları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta bunu tespit ettikleri zamanda gidip savcılıkta suç duyurusunda bulunmaları da tavsiye ediyorum, çünkü bu dolandırıcılığa giriyor" diye konuştu.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTACAK MI?
2. el araba fiyatları artacak mı konusunda son olarak Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aydın değerlendirmelerde bulundu. Pandemi başlangıcından itibaren fiyat artışının devam ettiğini söyleyen Aydın, toplu taşıma kullanmak istemeyen çok sayıda vatandaşın araç satın almayı tercih ettiğini belirtti. Sıfır araç fiyatlarının yüksekliği nedeniyle talebin ikinci elde yoğunlaştığını aktaran Aydın, mart ayına dek yükselişin devam edebileceğini tahmin ettiğini söyledi.
2. el araba fiyatları yükselecek mi noktasında araç almada sıkıntı çektiklerini aktaran Aydın, sattıkları fiyata, sattıkları aracın yerine yeni araç koyamadıklarını dile getirdi. Yılbaşında da yeni araçlar çıktığı zaman fiyatlarının yüksek çıkacağını ve sıfır araç fiyatları artacağı için ikinci el araç fiyatları ile ilgili de bir artış olacağını düşündüğünü söyledi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
Hava Galericiler Sitesi Başkan Yardımcısı Lokman Selçuk Şahin de 2. el araç fiyatları artacak mı ile ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Fiyatların yılbaşında artmasını beklediğini söyleyen Şahin, gelecek olan araçların dolar ve euro endeksli olmasından kaynaklı olarak fiyatlarının yüksek olacağını ve şimdiki liste fiyatlarından geleceğini düşünmediğini söyledi. İkinci el araba fiyatları da sıfır araç piyasasına endeksli olduğu için ikinci el araç fiyatları üzerinden artış anlamında olumlu bir etkisi olacağını düşündüğünü belirtti.
Şu anki ikinci el araç piyasasına dair de değerlendirmelerde bulunan Şahin, durumun yüksek olduğunu ve yükselişin devam ettiğini dile getirdi. Bu durumu sıfır araçların gelmemesine bağlayan Şahin, ikinci el araba piyasasında bir rekabetin meydana geldiğini ve artışın da bu yüzden devam ettiğini aktardı. Konuyla ilgili olarak vatandaşların endişeleri devam ederken piyasadaki yüksek fiyatlar da pandemi sürecinde araç sahibi olmak isteyenleri kararsız bırakıyor. Bu nedenle ikinci el otomobil fiyatları artacak mı konusunda vatandaşlar arasında tartışmalar ve araştırmalar devam ediyor.