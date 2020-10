Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada kart aidatları için şimdiye kadar 100 bin şikayet başvurusu alındığını, bankaların birçok vatandaştan haksız yere her yıl kart aidatı aldığına yer verildi. Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Kart kullanan kişi sayısında artış olması sonrası büyüyen pasta, büyük oyuncuların da iştahını kabartıyor. Bankalar, kredi kartı kullanan vatandaşlardan her yıl kart aidatı almaya devam ediyor. Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.