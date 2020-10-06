DOĞUM BORÇLANMASI HESABI NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanması hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken ilk kural, doğum borçlanmasının alt ve üst sınırlarının oluşudur. Alt sınırı açıklanan brüt asgari ücret olurken, üst sınır ise brüt asgari ücretin yaklaşık 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır. Aylık brüt ücret 30'a bölünür ve prime esas günlük kazanç ortaya çıkar. Ortaya çıkan ücretin %32'si de günlük doğum borçlanması miktarını ortaya koyar.

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması için ödeyeceğiniz günlük;

– En düşük doğum borçlanma tutarı 27,28,

– En yüksek doğum borçlanma tutarı ise; 177,35 TL'dir.

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması miktarları

– 1 aylık doğum borçlanması primi 818,4 TL

– 2 aylık doğum borçlanması primi 1.636,8 TL

– 3 aylık doğum borçlanması primi 2.455,2 TL

– 6 aylık doğum borçlanması primi 4.910,4 TL

– 1 yıllık doğum borçlanması primi 9.820,8 TL

– 2 yıllık doğum borçlanması primi 19.641,6 TL şeklinde olmaktadır.