Hemen alabilirsiniz! Vatandaşa 1320 TL destek verilecek! Hesabınıza yatması için e-devlet başvurusu nasıl yapılır?

SED'TEN KİMLER YARARLANIR?

Sosyal Hizmet kuruluşunda bulunan ve maddi destek verildiğinde ailesinin yanına dönebilecek olan çocuklara,

SED'den yararlanmadığı taktirde korunmaya muhtaç olacak olan çocuklardan haklarında bakım tedbiri olmasa da destek aldığı taktirde ailesinin yanında kalabilecek olan çocuklar,

Bakım tedbir kararı verilmesine rağmen yaşı dolduğundan aile yanından veya sosyal hizmet kuruluşundan ayrılan, iş ve meslek kurslarına devam eden ancak henüz bir iş sahibi olamayan, destek verilmemesi durumunda muhtaç duruma gelebilecek olanlar,

Hayati tehlikesi bulunan bir ameliyat geçirecek olan veya olağan üstü bir durum nedeniyle kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu ailesinin bakımını karşılayamayacak olan veya vefat eden ailelerin çocuklarına sed desteği verilmektedir.