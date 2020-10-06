Aylık 5000 TL kazanma şansınız var. Bu anlamda Koronavirüs dolayısıyla evde olan vatandaşlar evde yapılacak olan işleri araştırıyor.
Ek iş imkanları sayesinde çalışan kişiler dahi mesai saatleri dışında evlerinde zaman geçirirken ayıracakları zamana bağlı olarak yüksek kazançlar elde imkanı elde ediyorlar. Günümüzde yiyecek ve içecek ürünlerinde katkı maddelerinin kullanımı hayli artış gösterdiği için, sağlık bir yaşam sürdürmek isteyen insanlar organik gıda tüketimine daha çok önem vermeye başlamışlardır. Bu nedenle arazisi ya da bahçe sahibi olup, evde ek iş yapmak isteyen bireyler için organik gıda üreticiliği yapmak iyi bir fırsattır.
FREELANCE GRAFİK TASARIM İŞİ İLE GELİR GELİR İMKANI
Mesleki bilgisi olan kişiler için en yüksek para kazanma imkanı kesinlikle grafik tasarım işidir. Bu alanda hizmet veren çok sayıda kursta eğitim alarak hatta belediyeler tarafından açılan ücretsiz mesleki eğitim kursları ve yine internetten bu alanda kendinizi geliştirmeniz de mümkündür.
Günümüzde internet sitelerinin sayıları her geçen gün artarken sanal dünyanın büyümesi ile grafik tasarım işine olan talep ve iş imkanları da artmaktadır. Grafik tasarım işi akşamları evde ayıracağınız birkaç saat ile yaparak yüksek tutarlı kazanç elde edebileceğiniz en geniş kapsamlı iştir.
EVDE MANDAL YAPMA İŞİ 2020
Mandal, en çok talep gören plastik ve ucuz ürünlerdendir. Evde mandal yaparak para kazanabilirsiniz. Evde mandal yapma işinde 2 parça halindeki plastik parçaları ve ortasındaki metal kısmı bir araya getirerek mandallar oluşturulmaktadır. Basit tarzda çalışma içeren bu işte parça başı ödeme alabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgedeki plastik ürün imalat firmalarıyla iletişime geçerek mandal işi yapabilirsiniz.
EVDE REKLAM İZLEME İŞİ 2020
Evde online olarak para kazanmak istiyorsanız reklam izleyebilirsiniz. İnternetten para kazanmak isteyenler için birçok firma reklam izleme işi vermektedir. Arama motorlarına işin tanımını yazarak doğrudan bu işi veren firmalara ulaşabilirsiniz.
EVDE ANKET DOLDURMA İŞİ 2020
Firmalar, müşteri dönüşlerine çok önem vermektedir. Anket şirketleri de online olarak anket doldurma işleri sunmaktadır. Online hizmet sunan anket firmalarına ulaşarak siz de araştırmalara katılabilirsiniz. Anket başına, anket türüne göre ücretlendirme sunan bu firmalardan bilgisayar başında çalışarak para kazanabilirsiniz.
EVDE BİLEKLİK, KÜPE, KOLYE YAPARAK, TAKI TASARIMI İLE PARA KAZANMA FIRSATI
Günümüzde belediyeler tarafından açılan çok sayıda takı tasarım kursu bulunmakla beraber You Tube üzerinden bile izleyerek öğrenebileceğiniz takı tasarımı sayesinde kısa sürede büyük kazançlar elde etmeniz mümkündür. Bunun için biraz arkadaş çevreniniz geniş olması ya da sosyal medyayı aktif olarak kullanmanız yeterli olacaktır.
Yapmış olduğunuz takıları kendiniz satabileceğiniz gibi yine evlerde takı yapımı ve boncuk paketleme işlerine de başvuru yapabilirsiniz. Sıfır sermaye ile yapabileceğiniz bu iş ile ayırdığınız zaman ve el becerisine göre yüksek tutarlarda ek gelir elde etmeniz mümkündür.
Ürün Paketleme İşleri: Günümüzde ürün paketleyerek evde gelir sağlayan insanları sayısı oldukça çoktur. Bu işi veren firmalar ve fabrikalar aracılığı ile evde paketleme işi yaparak kazanç sağlanabilmektedir. Evde kına, kürdan, mandal, çorap, balon, takı ürünleri, sabun, plastik bardak ve çatal kaşık ve nikâh şekeri paketleme gibi işler yapılabilmektedir. Paketleme işlerini veren firmalara, toptancılara ve fabrikalara internet üzerinden ya da yakın çevredeki işyerlerini araştırmak suretiyle ulaşılabilmektedir.El İşi Ürünleri Üretip Satmak: Evde el işleri yapıp satmak günümüzde çoğu kadının gerçekleştirdiği iş kollarından biridir. Hırka, yelek, örgü, patik, oyalı eşarplar ve dantel ürünleri yapılıp satılabilmektedir. Bunların yanı sıra bileklik, kolye, küpe gibi takı eşyaları yapıp satmakta mümkün olmaktadır. Bu ürünlerin satışı ise, sosyal medya hesaplarından, çeşitli toptancılar aracığıyla ya da pazarlarda rahatlıkla yapılabilmektedir.
Ev Yemekleri Yapıp Satmak: Eli lezzetli olan her insanın yapabileceği bir iş olan evde yemek yapıp satmak, günümüzde oldukça popüler olan işlerden biri haline gelmiştir. Yapılan bu yemekler internet üzerinden tanıtımı yapılarak satılabilir. Bunun dışında bazı ufak işletmelerde şirketlerinde çalışan elemanları için evde yapılan yemekleri satın almayı tercih etmektedirler, bununla ilgili ilanlar net üzerinde yayınlanmaktadır, bu ilanlara ulaşarak yapılan yemeklerin satışı kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Ev yemekleri dışında pasta, börek, poğaça ya da tatlı çeşitlerini yapıp satmakta mümkündür. Bu işten belli bir çevre edildiği takdirde, ilerleyen zamanlarda ufak bir dükkân açarak, ev yemekleri satışı yapılabilmektedir.Evden Makale Yazma İşi: Evden makale yazma işi günümüzde birçok kadının, erkeğin, öğrencilerin ve emeklilerin tercih ettiği ek işlerden biridir.
Özgün bir yazı tarzı, iyi bir imla bilgisi ile yapılabilen makale yazma işleri, yazılan makalelerin çokluğuna göre aylık olarak da iyi bir kazanç edilmesini sağlamaktadır. Bu iş için internet üzerinden makale işi veren firmalara ulaşmak gerekmektedir.
Kelime sayısına göre belli bir kazanç edilen makale yazma işi, evden yapılan işler içinde günümüzde gittikçe daha da popüler olan işlerden biri haline gelmiştir.
Sabun Üretip Satmak: Sabun üretimine dair, Youtube üzerinde yapım aşamalarını öğreten birçok öğretici kanal bulmaktır. Özellikle kokulu sabunların iyi bir satış potansiyeli bulunmaktadır. Üretilen bu sabunların satışı, internette bulunan ilgili satış sitelerine abone olarak kolaylıkla gerçekleşebilmektedir.
Evden Yaşam Koçluğu: Günümüzde evde yapılan işler arasında evden yaşam koçluğu işi de artmıştır. Yaşam koçluğu, ilgili kurslar aracılığı ile sertifika alarak gerçekleşmektedir. Her hangi bir okul bitirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yaşam koçluğunun amacı, ilişkilerinde ya da iş hayatlarında bir takım zorluklar yaşayan insanlara destek olup, zorluk çekilen noktalarda ihtiyaç duyulan çözüm yollarını ilgili insanlara iletmektedir.